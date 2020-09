per Mail teilen

Rollatoren bieten vielen Menschen mehr Mobilität im Alltag. Die Basler Verkehrs-Betriebe testen nun das "Rollator-Rest"-System. Es soll das Busfahren mit dem Rollator sicherer machen.

Denn das Hilfsmittel kann in öffentlichen Verkehrsmitteln wie Bus und Bahn schnell zur Gefahr werden. Ein neues System aus Basel soll den Rollator nun fixieren. Einfach über die Sitzfläche gespannt, hält es Mensch und Rollator gleichermaßen und macht einen separaten Sitzplatz überflüssig.

"Die beste Erfindung, die ich je gesehen habe. Man merkt es nicht, sitzt aber stabil wie auf einem Stuhl." Kundin der Basler Verkehrs-Betriebe

Knapp 1000 Euro kostet die neue Rollatorsicherung aus Basel. "Rollator Rest" könnte auch in Freiburg interessant werden. Auch hier arbeiten die Verkehrsbetriebe stetig an der Optimierung von Sicherungssystemen in Bahnen und Bussen. Jens Dierolf von den Freiburger Verkehrsbetrieben VAG, zeigt sich beeindruckt von dem neuen Fixiersystem und verfolgt mit Spannung den Testlauf im benachbarten Basel.

"Rollator-Rest" besteht selbst harte Notbremsungen



Vor dem Praxistest ist das Rollator-System mit Dummys auf seine Tauglichkeit überprüft worden. Es hat selbst harte Notbremsungen verkraftet, ohne dass Dummy und Rollator ins Kippen gerieten. Sechs Monate wird "Rollator Rest" jetzt in Basel intensiv getestet und dann entschieden. Der lange Testlauf sei sei nötig, sagt Alexander Klett von den Basler Verkehrsbetrieben BVB: "Wir möchten wirklich prüfen, ob die Akzeptanz für diese Lösung da ist. Ob die Sicherheit gewährleistet ist, und wie das Kundenfeedback ausfällt. Und wenn das alles positiv ist, können wir uns auch einen größeren Einsatz vorstellen.“



Das Rollator Sicherungssystem gilt als Weltneuheit. Bei einem Erfolg in Basel dürften sich schon bald weitere Verkehrsbetriebe dafür interessieren.