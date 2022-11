Für die Angestellten in den Kliniken gab es für ihre Arbeit während der Corona-Pandemie viel Applaus - doch der reicht jetzt nicht mehr. Um den Forderungen Nahdruck zu verleihen, sind die Beschäftigten heute für vier Tage in den Streik getreten. Und in Freiburg standen an diesem ersten Streiktag vor allem die Auszubildenden im Mittelpunkt.