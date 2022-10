per Mail teilen

Der Freiburger Münstermarkt: hier wird heute verkauft, was gestern noch auf dem Feld lag und Baum hing. Äpfel, Esskastanien, Kartoffeln. Der Duft von Bratwurst mischt sich mit neuem Süßen. Hat auch hier die Inflation schon um sich gegriffen? Erste Station: ein Obst- und Gemüsestand:

1. OT Gemüsestand (22 sek.)

Ich bin auf der Suche nach Produkten, die günstiger sind als im letzten Jahr. // Wir haben den Kürbis, den Hokkaido, Muskatkürbis und auch den Butternutkürbis reduziert. // Und das ist wirklich günstiger als im letzten Jahr? // Ähh, jaaa, einen Moment

2,90 Euro steht auf dem Schild für ein Kilo Bio-Hokkaido. Zur Sicherheit wirft der Gemüsehändler einen Blick auf die Preisliste.

2. OT Kürbisse (10 sek.)

Soo, wir haben den Preis noch nicht auf dem Kürbis geändert. Der ist aber schon reduziert, auf 2,40 Euro haben wir es reduziert. Und ich meine, das ist günstiger als im letzten Jahr.

Auch Äpfel, Esskastanien und Trauben sollen so viel kosten wie vor einem Jah. Hier sind die Transportwege kurz und lange Lagerzeiten gibt es auch nicht. Die typischen Herbstprodukte ziehen also nicht die Euros aus dem Geldbeutel. Und am Traubenstand gibt es noch einen besonderen Tipp:

3. OT Linzertorte (10 sek.)

Mandeln sind dieses Jahr viel billiger als letztes Jahr. Wir backen noch ganz viel Linzertorte und da braucht man viele Mandeln und die sind fünf Euro billiger als letztes Jahr.

Allerdings gehört in eine Linzertorte auch ein Paket Butter – und deren Preis ist um 50 Prozent im Vergleich zum letzten Jahr gestiegen. Ein ganzer Kuchen lässt sich also nicht inflationsfrei backen.

Und auch sonst muss man ganz genau wissen, wo sich noch sparen lässt. Das zeigt die zweite Station: der Elektronikhändler omega electronic.

Atmo

Unten verkauft Omega alles vom Verlängerungskabel bis zur Batterie für Hörgeräte – im Büro oben drüber hat Prokurist Samuel Dages die Einkaufspreise im Blick.

4. OT USB-Sticks (18 sek.)

Es gibt wenige Bereiche, die sich kaum verändert haben, das sind unter anderem Speichermedien, USB-Sticks, oder auch im Bereich Netzwerktechnik, also Router, Modems, da gab es auch mal Engpässe, aber keine großen Tendenzen nach oben.

Ganz schlecht sieht es hingegen bei allem aus, worin Kupferkabeln verbaut sind. Denn der Rohstoff ist knapp. In Spielkonsolen fehlen die Mikrochips – Fernseher sind wiederum günstiger geworden.

5. OT Display (12 sek.)

Da lag es aber auch an den Displaykosten. Die sind aufgrund von Corona mal kurzzeitig gestiegen und jetzt wieder extrem gefallen, sodass man jetzt eher eine Preissenkung sieht. Davor gab es aber auch eine Preissteigerung.

Tausende Produkte umgeben uns im Alltag. Über allen thronen die Energie- und Spritpreise als der maßgebliche Preistreiber. Hinzu kommen Coronaregeln, Rohstoffmangel und einzelne politische Entscheidungen. Die letzten Inseln des Sparens sind auf der Internetseite beim statistischen Bundesamt zu finden. Gar nicht oder nur kaum verteuert haben sich zum Beispiel der Eintritt für Kino, Konzert und Theater, Spielzeug, Handyverträge und Radiogeräte…