Die Kesslergrube in Grenzach-Wyhlen ist eines der größten und teuersten Altlastenprojekte in Deutschland. Bis in die 1970er Jahre hinein wurden in der Deponie direkt am Rheinufer Hausmüll, Bauschutt aber auch giftige Chemieabfälle entsorgt. Für die Beseitigung dieser Altlasten sind heute der Pharmakonzern Roche und der Chemieriese BASF verantwortlich. Während allerdings die BASF mit ihrer Altlastensanierung noch gar nicht begonnen hat, ist Roche mit der Totalsanierung Ende März schon fertig. Sieben Jahre haben die Aushubarbeiten gedauert, Kostenpunkt rund 240 Millionen Euro. Katja Schiementz berichtet.

o-ton ATMO

In der riesigen Logistikhalle steht ein großer Frontlader vor einem Rolltor. Etwa 5 Mal die Stunde öffnet es sich und ein Stahlcontainer wird ausgeschleust, erklärt der Projektleiter der Sanierungsarbeiten Markus Ettner.

o-Ton 20 Gerade fährt einer unserer gelben Spezialcontainer aus der Schleuse, der wurde im kontaminierten Bereich verfüllt und in einer Art Waschanlage gereinigt. Dann wird hier noch der Rest abgespritzt und danach wird er aufgenommen, auf einen Lastwagenanhänger gesetzt, zum Schiffsanleger gebracht und von dort aufs Schiff gesetzt, dann auf die Bahn und zu den Entsorgungsanlagen

Nur noch wenige dieser Spezialcontainer müssen in den nächsten zwei Wochen abtransportiert werden. Es sind die letzten von insgesamt 14.000 Stahlbehältern mit Chemieabfällen. Dann ist der Roche-Abschnitt der Kesslergrube schadstoffrei – das Ende einer Mammutsanierung.

o-Ton 20 Die Fläche, die die Roche sanieren muss hat etwa die Größe von zwei Fußballfeldern, das sind etwa 14.000 Quadratmeter. Wir sind etwa bei 365.000 Tonnen, die wir entsorgen müssen und wir haben noch etwa 350 Container, die wir befüllen werden. Das Ganze werden wir dann mit etwa sieben Zügen nach Norden fahren, zu den jeweiligen Entsorgungsanlagen nach Holland, Deutschland und Belgien

Anschliessend wird die ausgehobene Grube nochmals nach Rückständen untersucht und mit sauberem Erdreich befüllt, sagt Roche-Sprecher Holger Büth. Danach kommt die Baustelle weg.

o-Ton 20 Das heisst die ganzen Hallen, der Schiffsanleger etc. alles muss wieder zurückgebaut werden. Wir stellen dann sozusagen eine grüne Fläche her, die dann zu einer gewerblich-industriellen Folgenutzung wieder bereitsteht, und danach gibt es eine Renaturierung sowohl des Geländes als auch des hier angrenzenden Rheinufers.

Über das Ende der Sanierungsarbeiten freut sich vor allem Tobias Benz, der Bürgermeister von Grenzach-Wyhlen. Dass der Pharmakonzern Roche den teuren Weg des Totalaushubs gewählt hat, weiß er zu schätzen.

o-ton 20 Das sich ein globaler Konzern entscheidet, eben nicht nur das gesetzlich minimal vorgeschriebene zu tun, sondern sagt, wir nehmen einen dreistelligen Millionenbetrag in die Hand, um eine nachhaltige Sanierung dieser Altlast durchzuführen, ist für die Gemeinde wirklich ein absoluter Glücksfall.

Direkt neben der ausgebaggerten Grube von Roche liegt das Altlastengelände der BASF. Hier sehen die Entsorgungspläne anders aus. BASF will die Chemieabfälle nämlich im Boden belassen und dort einbetonieren. Für Bürgermeister Benz ist das keine Lösung.

o-Ton 23 denn selbst wenn diese Betonschichten für ein paar Jahrzehnte dicht sind, habe ich ja zwei Folgeeffekte: Zum einen wird niemand auf einer alten Chemiealtlast, die im Boden eingekapselt ist, jemals investieren. Und im zweiten verschiebe ich ja wieder Lasten auf künftige Generationen, denn wer kümmert sich in 50, 100, 200 Jahren um diese eingekapselte Altlast?

Tobias Benz und der Bund für Umwelt und Naturschutz sind deswegen bereits vor Gericht gezogen. Das endgültige Ergebnis steht noch aus. Eines aber ist klar: Die Gemeinde Grenzach-Wyhlen wird sich weiterhin für einen zweiten Totalaushub einsetzen.