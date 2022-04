Roboter-Olympiade für Kinder und Jugendliche

Im Gisela-Sick-Bildungshaus in Waldkirch (Landkreis Emmendingen) wird in diesem Sommer ein internationaler Roboterwettbewerb ausgetragen. Die "World Robot Olympiad" (WRO) will Kinder und Jugendliche für Naturwissenschaft und Technik begeistern. In der neuen Kategorie "Future Engineers" fahren am 2. Juli selbstgebastelte Roboterautos durch einen Parcours. Dafür müssen die Jugendlichen ein Roboterauto so bauen und programmieren, dass es durch den Einsatz einer Weitwinkelkamera dazu fähig ist, autonom einen ca. neun Quadratmeter großen und zufällig zusammengestellten Parcours zu befahren. Die Zweier- oder Dreierteams dürfen alle Programmiersprachen, Baumaterialien und elektromechanische Teile nutzen.