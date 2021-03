per Mail teilen

Seit dem ersten Corona-Lockdown erzählt der 82-jährige Robert Steger aus Eichstetten Tag für Tag Menschen, die wie er fast nicht mehr aus dem Haus kommen, am Telefon Märchen. Inzwischen sind es sicher über 1.000 Märchen-Anrufe.

Es war einmal ein Mann. Der war von klein auf von Märchen fasziniert. Später arbeitete er als Vermessungstechniker in Äthiopien im Kraftwerkbau, merkte aber nach drei Jahren, dass er lieber Sozialarbeiter wäre. In der Arbeit mit den Menschen wurden die Märchen wieder wichtig. Bereits vor Coronazeiten war der Märchenerzähler ein beliebter Gast in Schulen, Kitas und Altenheimen.

Ein Leben lang hat sich Robert Steger mit Märchen aus aller Welt befasst. Zeuge davon sind 350 Märchenbücher mit Tausenden Geschichten im Wohnzimmer- Regal. Davor sitzt Steger in einem gemütlichen Sessel und ruft seine 81-jährige Bekannte Renate Maurer in Berlin an. Dann beginnt das übliche Ritual. Bevor Steger das afghanische Märchen "Morgen ist morgen" erzählt, bringt er zwei Klangschalen zum Schwingen. 55 Märchen aus aller Welt kann der Rentner wortgetreu erzählen.

Der Märchenerzähler führt genau Buch, wann er wem welche Geschichte vorgetragen hat. In dem Märchen aus Afghanistan stellt der König einem armen Flickschuster immer wieder Fragen nach der Zukunft, um dessen Glaube und Lebensphilosophie auf die Probe zu stellen. Gerade in Zeiten von Corona sind Robert Stegers Zuhörerinnen und Zuhörer von den Geschichten, in denen es um Gottvertrauen und das Leben im hier und jetzt geht, fasziniert.

Am Ende des afghanischen Märchens hat der arme Flickschuster alle Proben bestanden und wird für seine tapfere Haltung belohnt. Stegers Zuhörerin in Berlin indessen ist beglückt von dem Märchen-Anruf aus Eichstetten am Kaiserstuhl.