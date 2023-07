Ritzereien am Freiburger Münster

Die Polizei in Rom sucht gerade einen Mann, weil er den Namen seiner Freundin ins Collosseum geritzt hat. Gibt es sowas auch bei uns? Zum Beispiel beim Freiburger Münster?

Am Liebsten würde die Münsterbaumeisterin Anne-Christine Brehm gar nicht über das Thema sprechen. Keine schlafenden Hunde wecken. Denn es gibt im Münster immer wieder Menschen, die sich vor allem mit Filzstift im Turm verewigen, ganz aktuelle Ritzereien gibt es aber nicht. Offensichtlich wird das berühmte Bauwerk respektiert. Allerdings war das nicht immer so. Wenn man mal um das Münster herumläuft und ganz genau hinschaut, dann gibt es fast keine Stelle ohne Ritzerei.

Es gibt solche und solche Ritzereien

Manchmal steht da einfach nur "Bim Bim", meistens sind es Namen - bei Soldaten nicht selten mit dem Zusatz des militärischen Ranges. Denn vor allem zu der Zeit der Napoleonischen Kriege war den Soldaten in Freiburg offensichtlich gerne mal etwas langweilig. Solche Ritzereien haben für die Münsterbaumeisterin einen Wert, weil sie etwas über die Geschichte der Stadt erzählen. "Das ist ein Zeitzeugnis und daher finde ich das ganz interessant". Andere Ritzereien begeistern sie weit weniger, auch wenn sie zum Teil ebenfalls alt sind.

"Im 18. und 19. Jahrhundert nahm der Tourismus an Fahrt auf und da gab es dann mehr Menschen, die sich verewigt haben."

Manche Ritzereien sind wertvoll, andere schädlich

Für die Baumeisterin sind letztlich nur die Ritzereien wertvoll, die etwas über die Entstehung des Bauwerks erzählen. So gibt es Wappen von Familien, die berühmte Baumeister waren und sich am Bau des Münsters beteiligt hatten. Das Gleiche gilt für die berühmten Brotmaße am Münsterportal. Auch sie sind letztlich in den Stein geritzt, aber sie erzählen davon, dass das Münster nicht nur Kirche, sondern auch Gerichtsort war. Den Wunsch der Menschen, sich auf ähnliche Weise zu verewigen, kann die Baumeisterin verstehen. Möglicherweise gäbe es das Münster gar nicht, wenn dieses grundlegende Bedürfnis beim Menschen nicht existieren würde. Dennoch ist für Brehm klar, dass heutzutage jede Ritzerei das Gebäude bedroht.

"Man trägt dazu bei, das Münster, das man ja eigentlich ganz schön findet, zu zerstören."

Von Straßburg lernen

In Straßburg, wo es ja auch ein Münster gibt, hat man den Verewigungs-Drang schon vor langer Zeit kanalisiert. Steinmetze haben gegen Geld die Namen von allen möglichen Besuchern in Stein gehauen - auch Goethe konnte nicht widerstehen. In Freiburg gibt es inzwischen ebenfalls die Möglichkeit, sich auf legale Weise zu verewigen. Nicht direkt am Münster, aber ganz nah dran. Gegen eine Spende an den Münsterbauverein kann man seinen Namen in einen der Sandstein-Poller ritzen lassen, die um das Münster herumstehen.