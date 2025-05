Nach Kandidatur-Verzicht: Waldshuter SPD-Bundestagsabgeordnete zollt Esken Respekt

Saskia Esken will nicht mehr als SPD-Vorsitzende kandidieren. Es sei für sie an der Zeit, der SPD Raum für Erneuerung zu geben, so Esken. Viele SPD-Frauen, darunter auch Rita Schwarzelühr-Sutter, würdigen den Schritt.

Wie geht es für SPD-Chefin Saskia Esken weiter? Darüber wurde in den vergangenen Wochen viel diskutiert. Esken erhielt in der neuen Bundesregierung kein Ministeramt und gehört auch nicht zur Fraktionsspitze. Nun steht fest: Sie wird beim Parteitag im Juni nicht erneut als SPD-Vorsitzende kandidieren. Für diese Entscheidung wird Esken von vielen SPD-Politikerinnen gelobt.

Die stellvertretende SPD-Landesvorsitzende, die Waldshuter Bundestagsabgeordnete und Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter, zollt Esken Respekt. Schwarzelühr-Sutter spricht von einer "souveränen Entscheidung" der SPD-Chefin. Esken habe sich um die Partei verdient gemacht: "Man hat das auch bei den Koalitionsverhandlungen gesehen, dass sie sich voll und ganz zum Dienste der Partei eingesetzt hat und da auch ein guter Koalitionsvertrag rausgekommen ist." Schwarzelühr-Sutter wies rückblickend darauf hin, dass Esken die SPD in einer schwierigen Situation übernommen und die Partei geeint habe, so die stellvertretende SPD-Landesvorsitzende im Interview mit SWR-Redakteur Matthias Zeller.

SWR-Redakteur Matthias Zeller: Wie bewerten Sie den Kandidatur-Verzicht von Parteichefin Saskia Esken?

Rita Schwarzelühr-Sutter: Das ist eine sehr souveräne Entscheidung von Saskia Esken und ich finde, der gebührt auch Respekt.

SWR Aktuell: Jetzt ist in der Öffentlichkeit ja viel darüber diskutiert worden, bleibt sie, bleibt sie nicht. Und immer wieder, als sich dann abgezeichnet hat, dass es für sie wohl eng werden dürfte, ging es dann auch um das Wahlergebnis. Man hat sich gewundert, dass Lars Klingbeil durchstartet und eben an der Spitze bleibt und auch eben Minister in der neuen Regierung wird und Saskia Esken nicht. Haben Sie da eine Erklärung dafür, warum dieses Wahlergebnis, das ja nicht so berauschend für die SPD war, vor allem bei der Frau, also bei der Vorsitzenden Saskia Esken hängen geblieben ist und nicht bei Lars Klingbeil?

Rita Schwarzelühr-Sutter: Ich habe mich vor der Vergabe für irgendwelche Posten nicht in eine Personaldebatte eingemischt und ich mache das auch nachher nicht. Aber ich will schon sagen, dass Saskia Esken auch wirklich ihre Verdienste hat und man hat es auch bei den Koalitionsverhandlungen gesehen und auch erlebt, dass sie sich voll und ganz zum Dienste der Partei eingesetzt hat und da auch ein guter Koalitionsvertrag rausgekommen ist.

SWR Aktuell: Saskia Esken selbst - so schreibt es zumindest die Agentur Reuters - führt die Kritik an sich vor allem darauf zurück, dass sie als Frau und Linke unerschrocken den Mund aufgemacht habe. Dies habe nicht allen gepasst, allerdings habe sie sich von Klingenbeil immer unterstützt gefühlt. Könnte da was dran sein?

Rita Schwarzelühr-Sutter: Also wie gesagt, ich habe mich vorher nicht eingemischt in solche Personaldebatten und ich finde, es geht mir darum, dass wirklich ihr Respekt gezollt wird. Und ich habe sie auch immer respektiert und ich finde auch, dass sie die Partei, als sie wirklich in einer schwierigen Situation war, als sie Parteivorsitzende wurde, geeint hat. Wir haben einen Kanzler 2021 auch gestellt, als sie Parteivorsitzende war und insofern hat sie wirklich auch viele Verdienste für die Partei.

SWR Aktuell: Sie selbst sind ja auch als Frau schon lange in der Politik. Denken Sie, dass Saskia Esken eben eine Frau ist, könnte bei dieser ganzen Debatte eine Rolle gespielt haben oder würden Sie das ausschließen?

Rita Schwarzelühr-Sutter: Naja, die Frage ist in der Öffentlichkeit, wie Frauen wahrgenommen werden und wie man auch mit ihnen umgeht. Aber wie gesagt, ich finde, dass sie einen guten Job gemacht hat als Parteivorsitzende über die Jahre hinweg und das verdient auch die Anerkennung.