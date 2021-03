Die Gemeinden Rust und Ringsheim haben in einer Sporthalle in Rust ein gemeinsames Corona-Testzentrum eingerichtet. Ab übernächster Woche sollen sich dort alle Bürger testen lassen können. Seit zwei Wochen wird in der Sporthalle in Rust zweimal wöchentlich getestet. Eine Möglichkeit für Lehrkräfte und Erzieherinnen, die pro Test-Tag rund 50 Mal genutzt wird. Das soll nun ausgeweitet werden. Ringsheims Bürgermeister Pascal Weber spricht von einem ortsnahen Angebot für 7000 Menschen aus beiden Gemeinden. Die Kapazitäten seien da, die Infrastruktur sei vorhanden. Die beiden Gemeinden denken bei ihrem Testzentrum auch an die vielen Touristen, die wegen des Europaparks in beiden Orten übernachten. Wir wollen einfach unterstützen, heißt es aus den Rathäusern – die Hotels, die Gastronomie und auch den Park.