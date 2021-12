Rinderkalb von Wolf gerissen

Nach dem Fund eines toten Rinderkalbs in Titisee-Neustadt (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) geht das baden-württembergische Umweltministerium davon aus, dass ein Wolf das acht Monate alte Tier getötet hat. Wie das Ministerium mitteilte, hat eine Genanalyse der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) ergeben, dass in diesem Fall der dort heimische Wolfsrüde "GW1129m" für den Angriff verantwortlich war. Das gerissene Kalb wurde am 22. November im Fördergebiet Wolfsprävention Schwarzwald entdeckt. Der Wolfsrüde lebt den Angaben zufolge seit Juni 2020 in dem Gebiet.