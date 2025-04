Nach der Sperrung auf der Rheintalbahn zwischen Karlsruhe und Basel fahren die Züge wieder. Die Deutsche Bahn hatte die Strecke zwischen dem 18. und 27. April saniert.

Der Zugverkehr auf der Rheintalstrecke zwischen Karlsruhe und Basel ist nach Bauarbeiten wieder freigegeben. Seit dem späten Sonntagabend ist die Sperrung laut den Verkehrsmeldungen der Deutschen Bahn aufgehoben. Die viel befahrene Strecke wurde seit Karfreitag saniert - unter anderem wurden Gleise und Weichen erneuert.

Fernzüge endeten in Baden-Baden

Fernzüge aus dem Norden endeten ab Karfreitag in Baden-Baden und teilweise auch in Karlsruhe. Um in den Süden, nach Freiburg oder Basel, zu kommen, mussten Fahrgäste in Busse umsteigen. Auch der Regionalverkehr zwischen Karlsruhe, Rastatt und Baden-Baden war eingeschränkt.

Starke Einschränkungen im Zugverkehr in Südbaden

Auf dem betroffenen Streckenabschnitt wurden Gleise gesperrt, Züge umgeleitet und Schienenersatzverkehr eingesetzt. Bahnreisende hatten während der Sperrung einige Verzögerungen und Fahrplanänderungen in Kauf nehmen und für bestimmte Abschnitte in Busse umsteigen müssen.

Rund um Freiburg mussten Fahrgäste auf Schienenersatzverkehr ausweichen - zwischen Freiburg und Denzlingen sowie zwischen Müllheim und Basel konnten nur eingeschränkt Züge fahren. Fernreisende zwischen Baden-Baden und Freiburg mussten anstelle des ICE auf einen Ersatzbus ausweichen.

Pro Bahn kritisierte volle Regionalzüge

Kurz vor dem Ende der Sperrung der Rheintalbahn zwischen Karlsruhe und Basel zog der Fahrgastverband PRO BAHN mit Blick auf den Schienenersatzverkehr eine gemischte Bilanz. Vor allem das Osterwochenende sei "problematisch" gewesen, hieß es in einer Bilanz. Dort hätten eigentlich die Kapazitäten verstärkt und zusätzliche Waggons organisiert werden müssen, so PRO BAHN weiter. Es seien aber seit Beginn der Sperrung genügend Busse eingesetzt worden und auch das von der Bahn bereitgestellte Personal an den Umsteigestellen sei ausreichend gewesen.

Die Rheintalbahn zwischen Karlsruhe und Basel ist eine der wichtigsten Nord-Süd-Achsen im europäischen Eisenbahnnetz. Täglich nutzen sie mehr als 300 Güter-, Fern- und Nahverkehrszüge.