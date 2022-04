Ausflug auf dem Rundwanderweg "Rheinliebe" bei Rheinfelden

Den Rhein entlang spazieren, im Sommer noch ein Bad im Fluss nehmen. Das bietet auf 120 Kilometern der Rheinuferrundweg "Rheinliebe". Ein Ausflug zum Rheinfelder "Sunnebuggele".

Die Sonne scheint warm in das Gesicht, die Vögel zwitschern. Der Rhein fließt träge und ruhig vorbei. Sitzstufen führen im Halbkreis nach oben, ein Amphitheater direkt am Rhein. Davor ein flacher Stern mit zehn Zacken. Ebenfalls eine Sitzgelegenheit. Der Aussichtspunkt "Sunnebuggele" bei Rheinfelden lädt dazu ein, eine Zeit lang oberhalb des Rheins zu verweilen.

Los geht die Tour zum "Sunnebuggele" zum Beispiel an der Rheinbrücke, die das deutsche und das Schweizer Rheinfelden miteinander verbindet. Am Zollhaus vorbei führt der Weg ein kurzes Stück durch ein Wohngebiet.

Sonnenbad mit Blick auf den Rhein und die Schweizer Nachbarn

Wieder an der Rheinpromenade angekommen, sticht die bunte Häuserfront des gegenüberliegenden Schweizer Rheinfelden ins Auge. Die alten Häuser stehen direkt am Wasser.

Auf einer geschwungenen Holzliege mit Blick auf den Rhein sonnen sich ein Mann und seine Tochter. Sie kommen oft hier her, wandern auch gerne die rund sieben Kilometer am Rhein entlang zum Kraftwerk. Den ganzen Rheinliebe-Weg mit seinen 120 Kilometern sind sie noch nicht gelaufen. "Vielleicht irgendwann mal", sagen sie.

Projekt der Internationalen Bauausstellung Basel 2020

Wer auf dem Rheinliebe Weg von Bad Bellingen bis Bad Säckingen unterwegs ist kommt an vielen malerischen Aussichtspunkten vorbei. Als Projekt der Internationalen Bauausstellung Basel 2020 mit dem Titel "Rheinliebe" wurde der Weg über 18 Stationen ausgebaut - mit Sitzbänken und Aussichtsplattformen oder Fitnessstationen, wie in Bad Bellingen (Kreis Lörrach).

Urlaubsfeeling am Rheinstrand

Weiter geht es durch einen kleinen Weinberg zur Mündung des Dürrenbachs. Von dort führt eine Abzweigung hinunter an den Rheinstrand. Dort am Ufer in der Sonne zu sitzen, die Füße immer wieder in das noch kalte Wasser zu hängen, hat etwas erholendes. Fast wie Urlaub.

Das findet auch eine junge Frau, die dort oft zum Lesen hinkommt. Um sich auszuruhen und wieder neue Kraft zu tanken. "Der Rhein ist ein Stück Heimat für mich", sagt die junge Frau.