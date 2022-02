Rheinhafen macht auch 2021 gutes Geschäft

per Mail teilen

Im Kehler Rheinhafen sind im vergangenen Jahr 4,4 Millionen Tonnen Güter umgeschlagen worden. Das entspricht ziemlich genau der Menge des Vorjahres. Die Hafenverwaltung ist damit zufrieden. Zusätzlich wurden im Hafengebiet noch 2,4 Millionen Tonnen Güter auf der Schiene umgeschlagen. 3.800 Schiffe wurden letztes Jahr im Kehler Hafen gezählt. Die waren zu 70 Prozent beladen mit Eisen- und Stahlwaren, aber auch mit Baustoffen, Öl und Getreide. Im Kehler Hafen gibt es 120 Firmen. Die beschäftigen 4.600 Menschen, so viele wie noch nie in der Geschichte des Hafens. Für 2022 hofft man in Kehl auf wenig Hoch- und auf wenig Niedrigwasser.