Wintercamping am Hochrhein

Über den Jahreswechsel ist der Campingplatz am Rhein bei Waldshut fast ausgebucht: Der besondere Reiz ist unter anderem die Stille.

Über die Weihnachts- und Silvesterfeiertage in Urlaub, das machen viele. Es lockt der sonnige Süden, aber manch einer zieht den nahen Rhein vor. Vor allem bei Wohnmobilbesitzern ist Wintercamping voll im Trend. Auch der kleine Campingplatz am Rheinufer von Waldshut bekommt das zu spüren: Er ist in diesen Tagen weitgehend ausgebucht. Der Grund: Hier ist es ruhig und still. Es herrscht Böllerverbot. Das schätzen nicht nur die erholungssuchenden Camper, sondern auch ihre vierbeinigen Freunde.