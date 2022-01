In einer Wohngemeinschaft in Rheinfelden (Kreis Lörrach) ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Streit ums Wäschewaschen eskaliert. Ein 23-jähriger Bewohner schlug seinem 21-jährigen Mitbewohner eine Flasche auf den Kopf. Der verletzte junge Mann bedrohte seinen Angreifer daraufhin mit einem Messer. Der 21-Jährige war so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Alkohol war laut Polizei nicht im Spiel.