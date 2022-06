Hohe Wassertemperaturen im Rhein

Die Wassertemperatur im Rhein ist derzeit überdurchschnittlich hoch. In Rheinfelden wurden in den vergangenen Tagen mehrfach die 24 Grad erreicht. Auf den Karten der Schweizer Hydrologen sind alle Messtellen entlang des Rheins zwischen Bodensee und Basel inzwischen mit roten Punkten markiert. In Weil am Rhein (Kreis Lörrach) war das Rheinwasser in den letzten drei Tagen dauerhaft mehr als 23 Grad warm. Auch in Laufenburg (Kreis Waldshut) sind die Temperaturen nur in der Nacht kurz unter 22 Grad gesunken und steigen seit Mittwochmorgen früh wieder an. Auch die Zuflüsse des Rheins aus der Schweiz sorgen kaum noch für Kühlung: Aare und Limmat sind ebenfalls überdurchschnittlich warm. Auch im Hitzesommer 2003 ab es im Juni schon Temperaturen im Rhein von 24 Grad. Weil die Hitze und Trockenheit bis August anhielt stieg die Wassertemperatur im August auf 27 Grad. Ein massives Fischsterben war die Folge.