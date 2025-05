Wie Rettungsdienst und Feuerwehr auch komplizierte Einsätze üben können

Beim Rettungstag in Gengenbach haben Feuerwehr und Notfallsanitäter gemeinsame Einsätze geübt. Das Besondere: Die Übungen waren komplex und realitätsgetreu simuliert.

Ein Patient ist unter einem Baum eingeklemmt, eine andere Person hantiert mit Gefahrgut und verletzt sich schwer. Solche zwar seltenen, aber realitätsnahen Übungen erwartete die etwa 80 Notfallsanitäter und Feuerwehrleute am Samstag im Forstlichen Ausbildungszentrum Mattenhof in Gengenbach (Ortenaukreis). Das offene Klassenzimmer brachte die Auszubildenden in wirkliche Einsatzsituationen. "Das ist etwas ganz anderes als auf der Übungsmatte", erklärt Phillip Müller. Der 23-Jährige aus Freiburg ist angehender Notfallsanitäter im zweiten Lehrjahr. Patienten in steilem Gelände zu retten und zu behandeln, gerade auch mit der Feuerwehr, das könne man in der Schule eben nicht simulieren.

Notfallsanitäter haben mehr Kompetenzen bekommen

Der Beruf des Notfallsanitäters entwickelt sich beständig weiter, erzählt Mirko Blum. Er ist bereits im dritten Ausbildungsjahr. So sei es seit wenigen Jahren erst möglich, dass Notfallsanitäter Medikamente wie z.B. stärkere Schmerzmittel eigenständig verabreichen, ohne dass ein Arzt vor Ort ist. Das werte für ihn den Job deutlich auf, so Blum. Bundesweit haben Notfallsanitäter sehr unterschiedliche Befugnisse, was die Medikamentenvergabe angeht.

Eine Notfallsanitäterin der Malteser während einer Übung im Wald bei Gengenbach. Andreas Hellstab, Malteser Freiburg

Erst seit 2014 gibt es den Beruf als Notfallsanitäter. Es ist die höchste nicht-ärztliche Qualifikation im Rettungsdienst, die Ausbildung dauert drei Jahre. Das Notfallsanitätergesetz erlaubt es den Notfallsanitätern seitdem, selbstständig Medikamente zu geben, "um Lebensgefahr oder wesentliche Folgeschäden" abzuwenden. Begleitet wird der Notfallsanitäter im Krankenwagen durch einen Rettungssanitäter. Diese haben eine dreimonatige Ausbildung.

Viele Einsätze, die keine Notfälle sind

Der Rettungsdienst ist in Deutschland nur für Notfälle gedacht. Aber häufig rufen Menschen die Notfallnummer 112 an, wenn ihre gesundheitlichen Beschwerden eigentlich ein Fall für den Hausarzt sind. Es komme häufig vor, dass sie zu einer Grippe gerufen werden statt eines echten Notfalls wie schwere Atemnot oder einem Herzinfarkt, erzählt Mirko Blum. Dadurch steigt die Zahl der Einsätze, obwohl die Anzahl der Notfälle in den letzten Jahren gleich geblieben sei.

Ein Grund: Viele Menschen kennen die Nummer 116 117 nicht – die Nummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes. Diese Nummer ist dafür gedacht, Patienten weiterzuhelfen, wenn kein akuter Notfall vorliegt und keine Arztpraxis zu erreichen ist.

Notfallsanitäter als attraktiver Beruf

Viele Notfallsanitäter würden den Beruf nach wenigen Jahren wieder verlassen, bedauert Mirko Blum, daher gebe es eine dauernde Personalknappheit. Ein Grund seien die fehlenden Aufstiegschancen. Anders als zum Beispiel bei der Feuerwehr ist die Karriere eines Notfallsanitäters nach der Ausbildung quasi abgeschlossen. Wer sich weiterbilden will, muss Medizin studieren, und damit einen sehr aufwendigen neuen Weg beschreiten.

Phillip Müller hat sich trotzdem für seine Ausbildung entschieden. Obwohl er eigentlich Medizin studieren wollte, hat es ihn die Arbeit als Notfallsanitäter angetan. Es sei abwechlungsreich, und er muss nach der Ausbildung schnell Verantwortung tragen und kann selbstständig Patienten versorgen. Daher hat er sich für die Ausbildung, und gegen ein Studium entschieden.