Rettungsschwimmer-Meisterschaften

Im Freiburger Westbad finden am Freitag und Samstag die Mehrkampfmeisterschaften der DLRG (Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft) statt. Die Veranstalter erwarten rund 160 Mannschaften und 240 Einzelteilnehmer. Die Sportler der DLRG treffen sich einmal im Jahr an einem wechselnden Ort. Die Übungen orientieren sich an den klassischen Aufgaben eines Rettungsschwimmers. So müssen etwa 40 Kilogramm schwere Puppen möglichst schnell aus dem Wasser geborgen werden, je nach Disziplin mit zusätzlichen Hindernissen oder Flossen an den Füßen. Gefragt sind vor allem Kraft und Handlungsschnelligkeit. Die Teilnehmer und Mannschaften kommen aus allen Teilen Deutschlands. Die Veranstaltung wird wegen Corona dieses Jahr unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen.