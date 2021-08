Am Altrhein bei Rust hat es am Sonntagnachmittag eine großangelegte Suchaktion gegeben. Laut Polizei haben Angehörige eine 55-jährige Frau und ihren 24-jährigen Sohn als vermisst gemeldet. Die beiden sollen mit ihrem Schlauchboot auf dem Hochwasser führenden Flusslauf an unbekannter Stelle gestrandet sein. Mehr als 100 Rettungskräfte sowie zwei Hubschrauber waren im Einsatz. Nach zweistündiger Suche konnten die Vermissten am Altrhein lokalisiert und gerettet werden. Die Frau wurde vorsorglich in eine Klinik gebracht.