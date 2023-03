Kreis Waldshut: Wie zwei Gemeinden ihre Dorfschulen retten

Wenn die Leute wegziehen und keine Kinder mehr nachkommen, bedroht das viele Schulen auf dem Land. Zwei kleine Gemeinden haben sich zusammengetan, um ihre Schulen zu erhalten.

Sie gilt als landesweites Modellprojekt für Schulen im ländlichen Raum: Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) hat am Montag die neuen Gebäude der Hotzenwaldschule im Landkreis Waldshut eingeweiht. Die Schule wird von zwei Gemeinden zusammen an zwei Standorten betrieben: Die Grundschule ist in Rickenbach und die Gemeinschaftsschule in Herrischried. Alleine hätten die beiden Kommunen zu wenig Schüler für einen Ganztagsbetrieb. Mehr als 500 Kinder besuchen die neue Hotzenwaldschule.

20 Millionen Euro investiert

2018 hatten die beiden Gemeinden beschlossen, den Schulbetrieb untereinander aufzuteilen. Die bestehenden Gebäude wurden saniert und an jedem Standort ein neues Gebäude errichtet. Etwa 20 Millionen Euro haben die Gemeinden in das Projekt investiert.

Feierliche Einweihung der neuen Hotzenwaldschule. Auch Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne, Mitte) kam zum Festakt. SWR

"Wir haben zehn Jahre lang geplant und überlegt, wie wir die Schule hier neu gestalten", sagte Rickenbachs Bürgermeister Dietmar Zäpernick (SPD). "Jetzt haben wir hier etwas geschaffen, das sehr wahrscheinlich sogar einzigartig ist in ganz Baden-Württemberg." Es hätten sich zwei Gemeinden zusammengetan, die alleine nicht weitergekommen wären.

"Ein toller Tag für die Gemeinden Rickenbach und Herrischried."

Land will das Aussterben ländlicher Regionen verhindern

Um Gemeinden auf dem Land lebendig und attraktiv zu halten, gibt es verschiedene Förderprogramme vom Land Baden-Württemberg. Auch die Gemeinden Rickenbach und Herrischried haben für ihr Schulprojekt Unterstützung von Land bekommen. Kultusministerin Schopper hatte außerdem kürzlich angekündigt, mehr Lehrkräfte aufs Land bringen zu wollen, um die kleineren Kommunen zu stärken.