Umweltschützer aus dem Elsass und Südbaden sind empört über die Entscheidung aus Paris. Demnach sollen 42 .000 Tonnen giftigen Restmülls dauerhaft in der Kalimine Stocamine eingeschlossen werden.

Elsässische Regionalpolitiker haben den aktuellen Besuch des französischen Premiers in Colmar genutzt, um Jean Castex ihren Ärger über die Entscheidung zur Giftmülldeponie Stocamine zu unterbreiten. Draußen versuchten Demonstranten ihre Proteste gegen den Entscheid aus Paris direkt los zu werden. Vergeblich, denn sie wurden durch die Polizei vom Versammlungsort ferngehalten. Cécile Germain von den Grünen in Mulhouse: "Der Besuch des Premiers ist die Gelegenheit ihn daran zu erinnern, dass wir kein Territorium sein wollen, das von der Republik geopfert wird. Es ist ein Problem: Er will überhaupt nicht sehen, dass es Proteste gibt und Menschen die anders denken."

Die Proteste richten sich gegen den endgültigen Verbleib von 42.000 Tonnen Giftmüll in der ehemaligen Kalimine Stocamine in Wittelsheim. 2002 hatte es dort gebrannt. Seither fordert man im Elsass die Bergung der Giftfracht. Doch nach ihrem Besuch in der Mine hat die französische Umweltministerin Barbara Pompili gerade entschieden, den Giftmüll in 500 Metern Tiefe zu lassen. Stefan Auchter vom BUND Regionalverband Südlicher Oberrhein: "Wir hätten uns wirklich gewünscht, dass zum Beispiel die moderne Robotertechnik noch zum Einsatz kommt, dass man mit ferngesteuerten Greifarmen und Robotern arbeitet, um die Bergleute selber nicht zu gefährden. Wir sehen ein, dass es eine Gefahr für die Bergleute ist, die Grube ist am einstürzen."

Ob auch bei Premier Castex die Einwände der elsässischen Regionalpolitiker gegen den Stocamine Entscheid ungehört verhallen, ist derzeit noch unklar.