Rekordverdächtige Honigernte im Elsass

per Mail teilen

Imker im Elsass können ihr Glück kaum fassen. Nach einem Katastrophenjahr 2024 bricht die Honigernte in diesem Jahr alle Rekorde. Ein Grund ist die Blütezeit der Akazie.

So eine Honigernte hatte Pierre Stephan noch nie: Die Bienen produzierten dieses Jahr 60 Kilo Akazienhonig - pro Bienenstock - normalerweise sind es 20 Kilo. Die Imkerinnen und Imker kommen kaum hinterher. Die Waben sind voll und weil es den Bienen zu eng wird, nehmen manche Reißaus.

Das sei ihre Art, dem Imker zu sagen, dass er sich nicht genug um die Bienen kümmert, ihnen nicht genug Platz im Bienenstock schafft, so Pierre Stephan, Imker in Lichtenberg im Elsass.

Akazien noch immer in voller Blüte



Bienen und Imker profitieren von den Temperaturen in diesem Frühjahr. Die sind der Grund dafür, dass die Akazien immer noch in voller Blüte stehen. Die Ernte der mühevollen Arbeit steht bevor. Nicht nur die Menge an produziertem Honig ist beeindruckend, auch die Qualität stimmt.

Wir hatten kalte Nächte und nicht zu heiße Tage, das hat die Blütezeit verlängert.

"Die Farbe ist wirklich genau so, wie sie sein soll", sagt Imker Stephan. Es sei keine Färbung durch andere Blüten drin. Die Konsistenz, die Farbe: eine Reinheit, die er so selten gesehen habe, so Imker aus Lichtenberg weiter. Eine rekordverdächtige Saison, die für die Imker insgesamt nach einem katastrophalen Erntejahr 2024 zum richtigen Zeitpunkt kommt.