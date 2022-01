Rekord bei Poolie-Nachtestungen in Freiburg - Stadt reagiert

Die Positiv-Quote bei den Pool-Tests an Schulen und Kitas in Freiburg ist so hoch wie nie. Vor den Zentren für PCR-Nachtestungen bilden sich lange Schlangen. Jetzt hat die Stadt reagiert.

Bei Tests aus dem Schulbereich liegt die Positiv-Quote bei rund 18 Prozent, bei Tests aus Kitas bei 12,6 Prozent – die Werte sind in den vergangenen Tagen deutlich angestiegen. Das zeigt eine Statistik der Uniklinik Freiburg.

Freiburger Pooltest-Strategie am Limit

Bei der 7-Tages-Inzidenz liegt Freiburg mittlerweile weit über 1.000 und hat damit landesweit derzeit eine der höchsten. Bei den Fünf- bis 14-Jährigen ist sie sogar bei mehr als 3.400: Das bringt die Pooltest-Strategie der Stadt Freiburg in Kitas und Schulen an ihre Grenzen.

Stadt Freiburg: "Poolie macht Pause"

Nun hat die Stadt Freiburg reagiert. Die Stadtverwaltung kündigte am Dienstag eine "Pause für das Poolie-System" an. Es wird in den kommenden Tagen schrittweise zurückgefahren. Schulen und Kitas sollen ab Montag, 31.1., erst einmal auf Antigen-Schnelltests umsteigen. Allerdings könne das "sehr effiziente Verfahren" der Pooltests in einer späteren Phase der Pandemie reaktiviert werden, so die Stadt weiter.

Pooltest in einer Schulklasse SWR

Ist der Pooltest positiv, werden alle noch einmal einzeln getestet

Beim Pooltest - auch Lolli-Test oder Poolie genannt - werden die Wattestäbchen einer ganzen Klasse oder Gruppe gemeinsam im Labor untersucht. Fällt das Pool-Ergebnis positiv aus, weil unter den Abstrichen mindestens ein infizierter ist, müssen sich alle Schüler oder Kinder noch einmal einzeln testen lassen. Doch die Kapazitäten für PCR-Testungen stoßen inzwischen an ihre Grenzen.

1.500 Nachtestungen allein am Montag

Allein am Montag mussten nach Angaben der Stadt rund 1.500 Kinder und Jugendliche nachgetestet werden. Auch am Dienstag konnten deswegen zahlreiche Freiburger Kinder und Jugendliche nicht zur Kita oder Schule gehen. Denn erst wenn ihr individueller Test negativ ausfällt, dürfen sie wieder in ihre Gruppen oder Klassen.

Lange Schlangen und kalte Füße

Entsprechend groß war am Dienstagmorgen der Andrang bei einem der Freiburger Testzentren für Poolie-Nachtestungen im Stadtteil Mooswald. Zahlreiche Eltern standen dort mit ihren Kindern und mussten teils lange Wartezeiten in Kauf nehmen (Video).