Alle Jahreswechsel wieder werfen in England mit viel Getöse ziemlich bunt angezogene Männer Dartpfeile um die Wette. Das hat in Deutschland mittelmäßig wenig Menschen interessiert, bis in diesem Jahr der Deutsche Gabriel Clemens fast ins Finale der Dart-WM eingezogen ist und einen kleine Dart-Welle ausgelöst hat. Stefan Schlegel heute kurz vor dem Finale mal versucht auf der Welle mitzureiten..