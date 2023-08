per Mail teilen

Bei einem Reitausflug sind zwei Mädchen zu den Allerheiligen-Wasserfällen in Oppenau (Ortenaukreis) geritten und kamen nicht mehr herunter. Die Rettung dauerte bis zum nächsten Morgen.

Rund 50 Stufen der Treppe der Allerheiligen-Wasserfällen in Oppenau im Nordschwarzwald (Ortenaukreis) haben die Pferde mitsamt ihrer zwei Reiterinnen am Freitag erklommen - runter wollten sie aber nicht mehr. Feuerwehr, Bergwacht, Tierärztin und Technisches Hilfswerk mussten nachhelfen. Eine solche Rettung von gesunden Pferden hatte die Tierrettungsspezialisten auch noch nicht erlebt, wie der stellvertretende Kreisbrandmeister Michael Wegel sagte.

Kein Handynetz an den Wasserfällen

Die Mädchen hatten laut Polizei einen Reitsausflug in Oppenau machen wollen, sich dabei jedoch verirrt. Als sie merkten, dass die moosbewachsene Granittreppe für die Pferde zu rutschig geworden war, alarmierten die Mädchen am frühen Freitagabend die Polizei und die Feuerwehr. Dafür mussten sie sich allerdings trennen, denn bei den Wasserfällen gibt es kaum Handynetzabdeckung. Im Ort hat ein Mädchen ihre Mutter informiert, die dann die Einsatzkräfte und die Pferdebesitzer informierte. Auch die Pferdebesitzer kamen, konnten die Pferde jedoch nicht mehr von der Plattform am oberen Rand des Wasserfalls bewegen.

Rettung im Dunkeln zu gefährlich

Weil eine Rettung in der Nacht laut Feuerwehr zu gefährlich gewesen wäre, mussten Pferde und Besitzer bis zum Samstagmorgen auf der Plattform in 30 Metern Höhe ausharren. Die Pferde wurden über die Nacht mit Heu und Stroh versorgt, die Besitzer übernachteten bei Starkregen unter einer Plane. Auch eine Tierärztin war eingeschaltet, die die Pferde und die Rettung betreute. Die Pferde verhielten sich glücklicherweise die meiste Zeit über sehr ruhig, weshalb auch die Besitzer in der Nacht unter der Plane sogar ein bisschen ruhen konnten.

Diese Granittreppe erschien den Pferden zwar sicher genug für den Aufstieg, für den Weg hinunter war sie allerdings zu rutschig. EinsatzReport24

"Das Technische Hilfswerk hat die Treppe gesichert, sodass ein seitliches Abrutschen, sowohl der Tiere als auch der Retter, ausgeschlossen werden kann."

Großeinsatz der Rettungskräfte am Morgen

Mit einem Großeinsatz verschiedener Rettungskräfte ging es am frühen Samstagmorgen an die Rettung: Die Tierärztin hatte die Hufeisen entfernt, um die Rutschgefahr zu verringern. Eine Betäubung der Pferde war letzendlich nicht nötig, die Tiere wurden von Einsatzkräften mit Pferdeerfahrung Stück für Stück die Treppen hinunter geführt. Das Technische Hilfswerk sicherte die rutschigen Stufen mit Heu und die Eisengeländer mit großen Holzbohlen, um ein Durchrutschen zu verhindern. Dabei sicherte die Bergwacht die Einsatzkräfte für den Fall eines Abrutschens zusätzlich ab, wie Michael Wegel von der Feuerwehr Achern berichtete.

Behutsam wurden die Pferde von erfahrenen Einsatzkräften die Treppen hinuntergeführt EinsatzReport24

"Die Pferde haben dann langsam Vertrauen gefunden und konnten die Treppen mit Einsatzkräften und Besitzern heruntergehen, wo sie mit Freude empfangen und auf den Hänger verladen wurden."

Behutsames Herunterführen der Pferde

Vier Stunden nach Einsatzbeginn konnten die Pferde unten am Wasserfall wohlauf in Pferdehänger verladen und zurück in ihren Stall gebracht werden. Auch die Mädchen kamen mit einem Schrecken davon.