In fast allen Wahlbezirken in Südbaden liegt die Partei von Ministerpräsident Winfried Kretschmann aktuell vorne. In vielen südbadischen Regionen ist das Ergebnis eindeutig. Der grüne Landtagsabgeordnete Reinhold Pix ist zufrieden.

Im Wahlkreis Freiburg I liegt die Grünen-Kandidatin Daniela Evers derzeit mit 20 Prozentpunkten vor der CDU. Diese musste fast überall Verluste einstecken. Auch im Ortenaukreis liegen die Grünen in allen drei Wahlbezirken in Führung, ebenso in Villingen-Schwenningen und Waldshut. In den Wahlkreisen Rottweil und Tuttlingen-Donaueschingen liefern sie sich ein Kopf an Kopf-Rennen mit der CDU. Der grüne Landtagsabgeordnete Reinhold Pix war im Wahlkreis Breisgau (Wahlkreis 48) angetreten.