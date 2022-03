per Mail teilen

Die erste Runde der französischen Regionalwahlen ist entschieden. In der Region Grand Est führt das bürgerlich-konservative Lager vor den Rechtspopulisten vom Rassemblement National.

Nicht einmal ein Drittel der Wahlberechtigten hat bei den Regionalwahlen in Frankreich in der Region Grand Est abgestimmt. Mit 31,1 Prozent der abgegebenen Stimmen und damit zehn Prozenpunkten Vorsprung gegenüber der Rechten Le-Pen-Partei hat das Lager von Jean Rottner abgeschnitten, dem amtierenden Präsidenten der Region. Er kann dem zweiten Wahlgang am 27. Juni mit einem komfortablen Vorsprung entgegensehen.

Regierungspartei auf Platz vier

Anders die Vertreterin der Regierungspartei La République en Marche die frühere Präsidentin des Départements Haut-Rhin, Brigitte Klinkert. Sie landete mit elf Prozent nur auf Platz vier. Gefolgt von der Liste der Sozialisten. Eine grün-linke Liste brachte es in Grand Est auf 14,6 Prozent der abgegebenen Stimmen. Die Wahlbeteiligung war in ganz Frankreich niedrig. Das Ergebnis in der Region Grand Est unterscheidet sich nicht großartig von dem im ganzen Land. Die Tendenz deckt sich: La République en Marche und Rassemblement Nationale sind die Verlierer der ersten Runde.