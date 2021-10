Ortenauer Rebhaus kommt ins Freilichtmuseum Vogtsbauernhof

In Durbach im Ortenaukreis wird ein historisches Fachwerkhaus für den Umzug ins Freilichtmuseum Vogtsbauernhof vorbereitet. Es ist ein fast 250 Jahre altes Rebhaus, das auf dem Museumsgelände in Gutach die Winzerorte der Vorgebirgszone repräsentieren wird. Bis Weihnachten soll es zunächst in der Halle einer Spezialfirma ankommen, wo es umfassend saniert wird. Für den Transport werden Einzelteile wie Türen, Fenster und Fußbodenbretter nummeriert und in große Boxen verpackt, Decken- und Fassadenbereiche werden möglichst am Stück auf Tieflader verfrachtet. Am künftigen Standort soll neben dem Haus eine Weinstube entstehen. Als Gesamtkosten für das Vorhaben sind 2,6 Millionen Euro veranschlagt.