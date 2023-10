Reaktionen auf Pläne für bundesweites Wolfsmanagement

per Mail teilen

Von allen Seiten hat es Kritik gegeben, als Bundesumweltministerin Steffi Lemke letzten Donnerstag in einer Pressekonferenz Vorschläge zum neuen Umgang mit dem Wolf gemacht hat. Demnach sollen Wölfe, die Weidetiere gerissen haben, schneller abgeschossen werden. In Regionen mit erhöhtem Rissvorkommen - was auch immer das dann heißen soll - wäre der Abschuss dann bereits nach dem ersten Riss möglich. Wenn der Wolf innerhalb von 21 Tagen noch einmal im Umkreis von einem Kilometer die Herde angreift.