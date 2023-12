per Mail teilen

Seit März 2009 ist das Rauchen in Restaurants und Diskotheken verboten. In manchen Freiburger und Stuttgarter Clubs wird das jedoch nicht umgesetzt.

Das Rauchverbot in Gaststätten und Nacht-Clubs gibt es in Baden-Württemberg schon seit 14 Jahren. Trotzdem wissen heute viele Party-Gäste nichts davon - oder wollen es vor allem in Diskotheken nicht wissen.

An der Eingangstür des Freiburger Clubs "The Great Räng Teng Teng" hängt dieses Schild. SWR

Nach dem sogenannten Nichtraucherschutzgesetz ist das Rauchen in Clubs nur in vollständig abgetrennten Nebenräumen ohne Tanzfläche erlaubt, wenn sie deutlich als Raucher-Räume gekennzeichnet sind - und wenn der Club nur für Personen ab 18 Jahren geöffnet ist.

So wie etwa im Freiburger "Räng Teng Teng". Nichtsdestotrotz zünden dort einige Personen auf der Tanzfläche ihre Zigarette an. Club-Betreiber Christian Rotzler sagt, es sei schwierig, das hundertprozentig zu kontrollieren: "Der eine oder andere macht das versteckt, wenn die Tanzfläche gefüllt ist."

Stadt kontrolliert nur bei Beschwerden

Türsteher würden die Lage beobachten und die Gäste gegebenenfalls darauf hinweisen und bitten das Rauchen einzustellen. Wenn Diskotheken gegen das Nichtraucherschutzgesetz verstoßen, kann ein Bußgeld bis zu 2.500 Euro verhängt werden. Das Ordnungsamt kontrolliert allerdings überhaupt erst dann, wenn Beschwerden über Verstöße vorliegen. Im Jahr 2023 sind laut der Stadt Freiburg diesbezüglich insgesamt neun Beschwerden eingegangen. Davon haben sich fünf speziell auf Diskotheken bezogen.

Geraucht wird auch in Stuttgarter Clubs

Rauchende Gäste in Innenräumen sind auch in Stuttgart bekannt. Yusuf Oksaz betreibt dort drei Diskotheken, zwei davon sind Nichtraucher-Clubs. "Da gibt es schon ein paar, die meinen, sie müssen es ignorieren", sagt der Gastronom. Diese Gäste würden ermahnt werden. Wer sich dennoch nicht dran hält, fliege raus.

Die werden dann ermahnt. Entweder sie halten sich daran oder wir beenden den Aufenthalt. Eine andere Handhabe haben wir nicht.

Seiner Erfahrung nach schwinde mit Alkohol die Hemmschwelle und viele würden sich doch irgendwann eine Zigarette anzünden, statt raus zu gehen. Gerade bei den kalten Temperaturen im Winter sei dies vermehrt zu beobachten. Im Sommer hingegen kann es Probleme mit Anwohnern geben, wenn sich die Raucher vor dem Club versammeln, gibt der Freiburger Christian Rotzler zu Bedenken. Wenn viele zum Rauchen draußen stünden, bedeute dies nämlich Lärm.

Die meisten haben Verständnis für das Rauchverbot

Wer in Freiburg nachts in Kneipen oder Clubs möchte, wisse, dass vielerorts geraucht wird. "Wenn man mit Nicht-Rauchern irgendwo hingehen möchte, wo nicht geraucht wird, muss man sich vorher gut überlegen, wo man hingeht", sagt eine junge Frau. Einmal im Monat gibt es im Räng Teng Teng sonntags die sogenannte "Rauschfreie Party", bei der keine Drogen konsumiert werden dürfen. "Wir sind noch nicht wegen Überfüllung geschlossen", scherzt Christian Rotzler, "aber das mediale Echo war groß".

Egal ob Raucher oder nicht. Die meisten Nachtschwärmer aus Freiburg verstehen, dass es das Rauchverbot in Clubs gibt und sind dankbar - nicht nur der Gesundheit wegen. Auch für den Geruch. So könne jede und jeder wieder vom Feiern nach Hause gehen - ohne, dass die gesamte Kleidung nach Rauch riecht.