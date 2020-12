In Straßburg haben sich Ratten in den vergangenen Monaten wohl rasant vermehrt. Man spricht dort schon von einer Rattenplage. Wie groß ist das Problem tatsächlich?

Getrappel im Lüftungsschacht - Gepiepse in der Zwischendecke

Zwischen den Wohnblocks im Straßburger Stadtteil Elsau bläst ein rauer Wind. Es ist ein Viertel mit vielen Sozialwohnungen, vielen Menschen und viel Unrat. Große metallene Müllcontainer stehen zwischen den Häuserblocks. Am Boden daneben klaffen in der Erde unzählige Löcher. Sie verraten die ungeliebten Nager, die hier leben sollen. Seit Monaten seien sie da, die unliebsamen Nager, erzählt eine Anwohnerin. Bei den Mülltonnen seien sie, über den Parkplatz würden sie laufen, auch in die Wohnhäuser drängen sie ein.

"Wenn man hierher geht, huschen sie einem zwischen den Beinen herum. Das ist ein Problem für die Hygiene, für die Gesundheit." Anwohnerin

Mehr Müll in Wohngebieten wegen Corona-Lockdown lockt Ratten an

Mit ihrem Rattenproblem sind die Menschen in Elsau nicht allein. Bei Schädlingsbekämpfern wie der Straßburger Firma Radical Pest Control gehen aktuell deutlich mehr Anfragen ein als sonst. Laut David Borrell, dem Geschäftsführer des Unternehmens, hat das mit dem zurückliegenden Lockdown wegen der Corona-Pandemie zu tun. Da die Restaurants geschlossen waren, aßen die Leute zuhause. So gab es mehr Müll in den Wohnhäusern. Das lockte wohl die Ratten an. Denn dort, wo viele Menschen sehr eng zusammenwohnen, ist die aktuelle Plage besonders heftig. Probleme gibt es aber auch rund um die Kompost-Sammelstellen, die die Stadt in allen Stadtteilen eingerichtet hat. Ebenso an den Uferböschungen der Ill.

Begünstigt wird die Rattenplage laut Bürgern aus dem Viertel Elsau aber auch noch durch ein anderes Phänomen, das um sich greift: Hungrige Menschen kämen abends an die großen Müllcontainer, um nach Essbarem zu suchen. Anschließend würden sie die Mülltonnen einfach offen stehen lassen, anstatt sie wieder zu schließen, erzählt eine Anwohnerin.

Temporär wird Gift gegen Ratten eingesetzt

Präventiv darf das Gift allerdings nicht verwendet werden. Der zuständige Beigeordnete Benjamin Soulet fordert eine bessere Müllwirtschaft: Mehr Mülltonnen, Tonnen, die besser schließen, häufigere Leerungen. Mit Kampagnen will er zudem die Einwohner für einen besseren Umgang mit dem Müll sensibilisieren. Manche etwa hätten die Gewohnheit, ihren Müll neben die Tonnen zu werfen. Das ziehe die Ratten dann natürlich an.