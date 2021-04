Am Landgericht Freiburg hat der Prozess um einen versuchten Mord mit Rattengift begonnen. Angeklagt sind zwei Männer Mitte 30, die laut Staatsanwaltschaft als Häftlinge in der JVA einen Mitinsassen töten wollten.

"Rattengift-Prozess" Landgericht Freiburg SWR Sebastian Bargon

Hauptvorwurf zurückgewiesen

Die beiden Angeklagten leben in einer Wohngruppe für Sicherungsverwahrte im Freiburger Gefängnis. Vor dem Landgericht Freiburg haben sie zugegeben, dass sie einem Mithäftling Verletzungen zufügen wollten. Einen heimtückischen Mordversuch durch Rattengift haben sie jedoch zurückgewiesen. Laut Staatsanwaltschaft spreche jedoch viel dafür. Als Motiv steht laut Anklage Vergeltung im Raum. Die Männer sollen sich dafür gerächt haben, dass sie der 57-Jährige bei der Anstaltsleitung wegen des illegalen Besitzes eines Messers verpfiffen hatte.

Vergiftetes Gemüse zufällig entdeckt

In der Verhandlung gab der Geschädigte an, wie er für sich und einen Kollegen in der Küche der Wohngruppe ein vegetarisches Essen zubereiten wollte. Als er Tiefkühlgemüse aus dem Gruppen-Kühlschrank geholt habe, seien Teile des Gefrierbeutels auf den Boden gefallen. Beide hätten festgestellt, dass ein Teil des Beutels blau verfärbt war. Also habe er Alarm geschlagen. Bei der anschließenden kriminaltechnischen Untersuchung habe sich dann tatsächlich herausgestellt, dass es sich um Rattengift aus einer Falle im Gefängnishof handelte.

Angeklagte hatten Zellennachbar gewarnt

Ein als Zeuge geladener Zellennachbar des Opfers gab an, er habe im Vorfeld von einem der beiden Angeklagten den Tipp bekommen, dass er eine Essenseinladung des 57-Jährigen besser nicht annehmen solle. Dafür, dass er diese Information weitergegeben hatte, sei er brutal zusammengeschlagen worden. Sein Hörgerät sei dabei zu Bruch gegangen. Bis heute leide er deshalb an Tinnitus, so der Zeuge. Auch der Mann, dem der vermeintliche Rattengiftanschlag gelten sollte, sagte, er klage seither über Kopfschmerzen und die psychischen Folgen.

Respektloses Verhalten vor Gericht

Die beiden Angeklagten selbst zeigten vor Gericht wenig Respekt. Bereits während der Anklageverlesung unterhielten sie sich und tauschten Zettel aus. Die Vorsitzende Richterin änderte daraufhin die Sitzordnung und trennte die Männer voneinander.

Für den Prozess sind fünf Fortsetzungstermine anberaumt. Das Urteil ist für den 28. April geplant.