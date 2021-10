Rathauserweiterung für 22 Millionen Euro

Eineinhalb Jahr nach Baubeginn hat die Stadt Weil am Rhein (Landkreis Lörrach) am Dienstag die symbolische Grundsteinlegung für die Rathaus-Erweiterung nachgeholt. Der vierstöckige Anbau liegt mit knapp 22 Millionen Euro im Kostenplan und soll im März 2022 eröffnet werden. Bislang müssen sich oft bis zu drei Mitarbeitende ein Büro teilen, das eigentlich nur für eine Person ausgelegt ist. So beschrieb Weils Oberbürgermeister Wolfgang Dietz die Ausgangslage für den Rathausanbau. Er versenkte in einer Wand des Neubaus eine Kupferkapsel mit Zeugnissen der Gegenwart – unter anderem Dokumente, eine Corona-Maske und einen Schnelltest. Im Anbau sind mehr als 70 Räume geplant. Ganz oben soll eine Dachterrasse mit Ausblick ins Dreiländereck und zum Schwarzwald entstehen, sowie ein Raum für standesamtliche Trauungen.