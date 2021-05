per Mail teilen

Nach dem zweiten Weltkrieg hat die französische Besatzungsmacht in Rastatt Kriegsverbrecher vor Gericht gestellt, auch aus Südbaden. Im dortigen Schloss mussten sich über 2.000 Nazi-Handlanger verantworten.

100 Jahre lang sollten die Akten zu den Rastatter Prozessen unter Verschluss bleiben. Doch nun hat sie der französische Staat frühzeitig freigegeben. Dieser weiße Fleck der regionalen Nachkriegsgeschichte kann nun aufgearbeitet werden. Eine SWR-Dokumentation beleuchtet einige Fälle, darunter einen aus der Ortenau.

Einer der Angeklagten am Rastatter Militärgericht war Robert Wünsch. In Schirmeck, südwestlich von Straßburg, war er während der deutschen Besetzung des Elsass Kommandant eines Zwangslagers. Renitente Franzosen sollten dort von 1940 bis 1944 "germanisiert", also zu "Deutschen" umerzogen werden.

Er habe nie einen Häftling mit dem Stock geschlagen, so Wünsch gegenüber seiner Anwältin in der nachgespielten Szene in der SWR-Doku "Die Rastatter Prozesse – Kriegsverbrecher vor Gericht". Später gibt der Lagerkommandant dann aber doch zu, Häftlinge misshandelt zu haben.

Gerichtsakten dokumentieren Wünsch´s Gräueltaten. Einer, der damals als 17-Jähriger diese Schrecken in Schirmeck hautnah miterleben musste, ist der Zeitzeuge Pierre Receveur. Er hatte sich als Fluchthelfer gegen das Regime gewehrt und wurde daraufhin inhaftiert.

Zeitzeuge Pierre Receveur: der Elsässer wurde 1944 als 17-Jähriger in Schirmeck interniert, später kam er als Zwangsarbeiter nach Haslach i. K. SWR

"Mein Nachbar hat mich denunziert, als ich flüchtige Franzosen im Wald mit Lebensmitteln versorgen wollte. Die deutsche Polizei hat mich abgefangen und nach Schirmeck mitgenommen." Pierre Receveur, 1944 im Umerziehungslager Schirmeck inhaftiert

1944 räumten die Nazis wegen des drohenden Einmarschs der Alliierten fluchtartig das Lager Schirmeck. Receveur wurde erst nach Gaggenau und dann - nach einem Luftangriff - mit 700 Häftlingen nach Haslach im Kinzigtal verlegt, in einen "bombensicheren" Bergwerkstollen. Dort mussten die Gefangenen unter widrigsten Umständen für die Rüstungsindustrie schuften, so Sören Fuß, der Leiter der heutigen Gedenkstätte in Haslach:

„Die Situation war unbeschreiblich. Es gab keine Toiletten, Die Häftlinge waren gezwungen, ihre Notdurft am Ende der Stollen auf den Boden zu verrichten. Als Schlafstellen war überhaupt nichts vorbereitet. Dazu kam eine Läuseplage." Sören Fuß, Leiter der Gedenkstätte Vulkan in Haslach i.K.

Für den Zeitzeugen Pierre Receveur sind die Qualen bis heute präsent. Auch er erinnert sich an "Millionen Läuse". Sie seien attackiert worden, erzählt er. Alle hätten davon große blutende Wunden bekommen. Das Schlimmste aber seien die vielen Toten gewesen: Zahlreiche Häftlinge hätten Krankheiten, Kälte und Misshandlungen nicht überlebt.

Todesliste aus dem Haslacher Stollen Archiv

Die SWR-Dokumentation zeigt, wie sich das Rastatter Tribunal damals bei einem Vorort-Termin von ehemaligen Häftlingen durch die Haslacher Stollen führen ließ. Den französischen Richtern ist es darum gegangen, der Wahrheit auf den Grund zu gehen. Den Lörracher Historiker Hubert Bernnart, der sich seit Jahren mit der regionalen Aufarbeitung des Nationalsozialismus beschäftigt, hat das überrascht. Über die Rastatter Prozesse war bisher nur wenig bekannt.

"Also mich hat bei der SWR-Doku besonders gefesselt, mit welchem Bemühen die Franzosen in Rastatt versucht haben, Gerechtigkeit zu üben. Das hat mich zutiefst beeindruckt, weil das häufig ganz anders dargestellt worden ist." Hubert Bernnart, Lokalhistoriker aus Lörrach

Ortstermin im Haslacher Stollen: Das Gericht ließ sich von ehemaligen Häftlingen zeigen, wie sie zur Zwangsarbeit gezwungen wurden. Archiv

Bei den Rastatter Prozessen ging es nicht um Siegerjustiz, die nur auf Rache aus war. Tatsächlich bekamen die Angeklagten, die sich zumeist wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantworten mussten, ein faires Verfahren. Auch der Schirmecker Lagerkommandant Robert Wünsch, der auch für die Erschießung von Gefangenen verantwortlich war, wurde trotz seiner Brutalität nur zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Angesichts der drohenden Kapitulation - Historiker sagen auch: um die eigene Haut zu retten - hatte er am Ende vielen Gefangenen zur Flucht verholfen und diese entlasteten ihn vor Gericht.

"Das war ein ganz anderer Wünsch als in Schirmeck. Die Wachen hätten uns umgelegt, wenn Wünsch nicht gewesen wäre." Entlastungszeuge im Prozess gegen Wünsch, nachgespielt in der SWR-Doku

Doch nicht alle Nazi-Mitläufer und Unterstützer kamen mit solch milden Urteilen davon. In 105 Fällen wurde in Rastatt auch die Todesstrafe verhängt, 62 Mal wurde sie vollstreckt.