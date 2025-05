Pflegeeinrichtung in Hartheim mit Hakenkreuzen beschmiert

Unbekannte haben eine fast fertiggestellte Pflegeeinrichtung in Hartheim (Breisgau-Hochschwarzwald) mit Nazi-Symbolen und rassistischen Worten beschmiert. Die Polizei ermittelt.

In Hartheim (Breisgau-Hochschwarzwald) sind Unbekannte in die fast fertiggestellte Pflegeeinrichtung der Sozialstation Südlicher Breisgau eingebrochen. Dort haben sie - mutmaßlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag - in sämtlichen Räumen ein Bild der Verwüstung hinterlassen: Wände und Böden wurden mit Hakenkreuzen und rassistischen Äußerungen beschmiert, zudem wurden Farbeimer umgeschmissen und deren Inhalt im Gebäude verteilt.

"Wir sind schockiert und können überhaupt nicht verstehen, warum so etwas in einer sozialen Einrichtung passiert. Das ist so sinnlos", sagt Waltraud Kannen, die Geschäftsführerin der Sozialstation Südlicher Breisgau. Da beim Bau der Pflegeeinrichtung teils hochwertige Materialen benutzt wurden, müssten die Räume nun noch einmal gestrichen und geputzt werden, so Kannen.

Einzug war für Mitte Juni geplant

Die Pflegeeinrichtung, die sich zwischen dem Rathaus und einer Kirche befindet, wird seit zwei Jahren gebaut. In den vergangenen drei Monaten hätten alle unter Hochdruck gearbeitet, um den geplanten Einzugstermin einzuhalten und damit älteren und pflegebedürftigen Menschen eine neue Heimat zu geben. "Wir wollten eigentlich in 14 Tagen einziehen, bis auf die Türen und die Technik war alles fertig", sagt Kannen. Nun werde sich die Fertigstellung und der Einzug der künftigen Bewohner sehr wahrscheinlich verzögern.

Was steckt hinter der Verwüstung - ein politisches Motiv?

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Noch ist unklar, ob das Ganze "nur" ein geschmackloser Jungenstreich war, oder ob es ein politisches Motiv gibt. Das Ausmaß der Zerstörung jedenfalls sei "etwas anders als bei einem bloßen Kavaliersdelikt", meint Hartheims Bürgermeister Stefan Ostermaier (parteilos). Eine soziale Einrichtung so in Beschlag zu nehmen, sei "sehr schwerwiegend".

Für sachdienliche Hinweise haben der Bürgermeister und die Sozialstation Südlicher Breisgau nun eine Belohnung von mehreren Hundert Euro ausgesprochen. Nicht nur Kannen und Ostermaier hoffen, dass die Täter gefunden und zur Rechenschaft gezogen werden.