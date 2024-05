per Mail teilen

Nach rassistischen Gesängen auf Sylt gibt es jetzt auch einen ähnlichen Vorfall im Schwarzwald. Bei einem Fest in Furtwangen soll eine Gruppe fremdenfeindliche Parolen gesungen und den Hitlergruß gezeigt haben.

In Furtwangen (Schwarzwald-Baar-Kreis) sind am vergangenen Wochenende beim "Fuchsfallenfest" rassistische Parolen gesungen worden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitgeteilt haben. Eine fünfköpfige Gruppe soll auf dem Fest das Partylied "L'amour toujours" von DJ Gigi D'Agostino mit fremdenfeindlichem Text umgedichtet haben.

Nach Hitlergruß: Mutiger Festbesucher schreitet ein

Außerdem soll die Gruppe währenddessen mehrmals den Hitlergruß gezeigt haben. Eine Festbesucherin hatte den Vorfall am Montag der Polizei gemeldet. Ein mutiger Festbesucher habe die Gruppe an dem Abend außerdem dazu aufgefordert, aufzuhören.

Trotzdem hätten zumindest drei der Männer weiterhin den Hitlergruß gezeigt. Die Kriminalpolizei Rottweil ermittelt nun zu dem Vorfall und ist auf der Suche nach dem couragierten Besucher, aber auch nach Bild- und Videomaterial und Zeugen des Vorfalls. Die Beamten bitten die Besucherinnen und Besucher des Festes um Mithilfe.

Nazi-Geste auf Pressefoto in Villingen-Schwenningen

Das Zeigen von Nazi-Symbolen ist kein Einzelfall: Bei einem Vatertagsfest in einem Dorf bei Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) zeigte ein Besucher den Hitlergruß. Ein Foto davon landete im Internet, wie diese Woche durch Medienberichte bekannt wurde. Auf dem Bild posieren sieben Personen für den Fotografen. Einer der Männer hebt dabei den Arm zum Hitlergruß.

Recherchen des "Schwarzwälder Boten" ergaben, dass dies kein Versehen war. Der Mann trug ein Bandshirt einer Dortmunder Rechtsrock-Band. Das Bild wurde inzwischen aus der Bildergalerie gelöscht. Laut Berichterstattung veranlasste der Täter selbst die Löschung. Erst dadurch bemerkte der Fotograf die Geste.

Video aus Sylter Bar löste Empörung aus

Ende vergangener Woche tauchte ein Video auf, das Gäste in einer Bar auf Sylt zeigt. Darin grölen sie rassistische und fremdenfeindliche Texte zur Melodie von "L'Amour toujours" und zeigen den Hitlergruß. Aufgrund solcher Vorfälle verbieten Veranstalter inzwischen das Abspielen des Hits von Gigi D'Agostino bei Events und Volksfesten wie dem Oktoberfest oder dem Stuttgarter Wasen.

Die rassistischen Äußerungen stießen bundesweit auf Bestürzung und Kritik. Auch in Nagold (Landkreis Calw) soll es bei einer Maiwagenfahrt zu einem ähnlichen Vorfall gekommen sein.