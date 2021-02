Der Rapper Cossu ist in Haslach im Kinzigtal aufgewachsen - und schwätzt auch so. Jetzt gehen seine alemannischen Clips in den sozialen Medien viral.

"S' Läbe is keu Schlotzer" - der Schwarzwälder Rapper Cossu hat mit alemannischen Videoclips Erfolg

Der Rapper Cossu alias Lukas Staier ist im Schwarzwald geboren. Mit seiner Hautfarbe hatte er es nicht immer leicht. Damit beschäftigt er sich unter anderem in seiner Musik. Vor kurzem hat er angefangen, auch kurze, launige Clips auf Alemannisch zu veröffentlichen. Und die gehen in sozialen Medien wie Instagram und TikTok durch die Decke. DASDING Freiburg hat mit Cossu gesprochen und ihn gefragt, warum er seine Videos macht und wie er die letzten Wochen erlebt hat.