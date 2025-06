per Mail teilen

Über 300 Jahre alt und immer noch in Bewegung: die Rankmühle bei St. Märgen. Aus Weizenkörnern macht sie Mehl - dank originalem Mahlwerk. Und auch sonst gab es am Deutschen Mühlentag einiges zu entdecken.

Sie ist längst zu einem Wahrzeichen des Hochschwarzwalds geworden: Anlässlich des Deutschen Mühlentags hat die Rankmühle bei St. Märgen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) am Pfingstmontag ihre Türen für Besucherinnen und Besucher geöffnet.

Das malerische Holzgebäude mit Blick auf den Feldberg hat an diesem sonnigen Pfingstmontag viele Menschen aus der Region in den Schwarzwald gelockt. Besucherinnen und Besucher konnten den traditionellen Baustil bewundern und sich das noch original erhaltene Mahlwerk anschauen. Ein Spinnrad, eine alte Nudelteig-Maschine aus Holz: Rund 80 Prozent der Einrichtung seien noch aus dem alten Bestand des Hauses, so Josef Saier vom Förderverein Rankmühle.

Noch gut erhalten: das Mahlwerk der Rankmühle SWR

Rankmühle in St. Märgen ist über 300 Jahre alt

Seit über 300 Jahren gibt es die Rankmühle schon. Früher wurde hier vor allem Roggen gemahlen. Das Besondere an der Rankmühle: Sie war über Jahrhunderte hinweg gleichzeitig auch ein Wohnhaus für Tagelöhnerfamilien. Die Mühle diente in erster Linie der Eigenversorgung des Hofes mit Mehl aus selbst angebautem Getreide. Im Laufe der Zeit entwickelte sich die Mühle mit ihrer typischen Schwarzwaldarchitektur in idyllischer Lage zu einem beliebten Motiv für Künstler und Ausflugsziel für Touristen.

Wir hatten auch eine Mühle. Ich habe so viele Kindheitserinnerungen an diese Zeit.

Für rund eine halbe Million Euro renoviert

Dass sich das Wasserrad an der Mühle noch immer dreht, ist auch ein Verdienst des Fördervereins Rankmühle St. Märgen e.V. Etwa 190 Mitglieder habe der Verein, der sich um die Instandhaltung kümmere, erzählt Josef Saier, der Zweiter Vorsitzender ist. Im Jahr 2018 ließ der Verein die Mühle für etwa eine halbe Million Euro aufwendig über mehrere Jahre renovieren. Die Hälfte des Geldes kam aus öffentlicher Hand.

Am Mühlentag mahlt die Rankmühle Weizen statt wie früher Roggen. SWR

Zeitgeschichte zum Anfassen

Heute dient die Mühle weniger wirtschaftlichen Zwecken, sie ist in erster Linie ein zeithistorisches Gebäude. Die Rankmühle ist eine der wenigen von den noch übrig gebliebenen, betriebsfähigen Mühlen in der Region, erzählt Saier. Der Förderverein will Interessierten die historische Ausstattung und Technik näherbringen.

Hier wird die Arbeit an einem historischen Brunnentrog vorgeführt. SWR

Über 650 Mühlen machen beim Mühlentag mit

Der Mühlentag hat über die Grenzen Südbadens hinweg in ganz Deutschland Tradition: Er findet seit 1994 jedes Jahr am Pfingstmontag statt. Rund 650 Mühlen im ganzen Land öffnen ihre Türen, um über Müller- und historische Handwerksberufe zu informieren.