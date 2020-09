Raus in die Natur - das war der Trend in diesem Corona-Jahr. Doch nicht jeder hielt sich an die Regeln in den Naturschutzgebieten. Ein Erfahrungsaustausch zwischen Rangern.

Schon im Frühling nach dem Lockdown ging es los. Viele Einheimische und Touristen erkundeten die heimischen Wälder. Nicht immer zur Freude der Ranger. In Weil am Rhein im Landkreis Lörrach haben sich rund zehn Ranger aus Baden-Württemberg zum Erfahrungsaustausch getroffen. Besucherzahlen im Schwarzwald haben sich verdoppelt Seit Beginn der Corona-Pandemie sind viele Naturschutzgebiete geradezu überrannt worden. Besonders beliebt: Freiburgs Hausberg, der Schauinsland. Wie im Europapark habe er sich gefühlt, erzählt Schwarzwaldranger Florian Schmidt. Einige Ausflügler halten sich nicht an Regeln Sie trampelten querfeldein, hinterließen Müll und verschreckten Tiere. Die Ranger mussten deshalb unzählige Aufklärungsgespräche führen und Überstunden machen. Gerade diejenigen, die wegen der Corona-Pandemie nicht in den Urlaub gefahren sind und stattdessen im Schwarzwald unterwegs waren, hätten die Hinweise auf die Nationalpark-Regeln oft nicht positiv aufgenommen, berichtet Friederike Schneider vom Nationalpark Schwarzwald. SWR Besonders geärgert haben sich die Ranger über die vielen Wildcamper. Man habe teilweise den Eindruck gehabt, auf dem Campingplatz zu sein, beschreibt Florian Schmidt die Situation. Einmal habe er sogar die Polizei zur Unterstützung holen müssen. Mitunter wurden im Schwarzwald sogar richtige Technoparties gefeiert, mit Lautsprechern und Mischpult. Selbst im grenzüberschreitenden Landschaftspark Wiese gab es lautstarke Gelage. Unterm Strich positive Bilanz Die meisten Naturparkbesucher zeigten sich aber einsichtig, Aggressionen waren selten. Seit der Corona-Pandemie werde ihre Arbeit auch mehr geschätzt, meinen die Ranger. Friederike Schneider vom Nationalpark Schwarzwald betrachtet den durch die Corona-Sicherheitsmaßnahmen hervorgebrachten Natur-Trend auch als Chance, ein breiteres und junges Publikum für die heimischen Naturschutzgebiete zu begeistern.