Schwarzfahrer rebelliert in Straßenbahn

In einer Straßenbahn in Freiburg hat am Donnerstag ein junger Mann, der ohne Fahrkarte unterwegs war, randaliert. Bei einer Kontrolle soll der Mann Kontrolleure der VAG massiv beleidigt und an einer Endhaltestelle die Notbremse betätigt haben. Der 20-Jährige flüchtete dann zu Fuß. Ein Kontrolleur verletzte sich bei der Verfolgung so schwer, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Als die Polizei den Flüchtigen schließlich in einem Garten festnehmen konnte, verhielt er sich weiterhin aggressiv und unkooperativ, so die Polizei.