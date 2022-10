Freiburgs ukrainische Partnerstadt Lwiw unter Beschuss

Freiburgs Partnerstadt Lwiw in der Ukraine

Die ukrainische Stadt Lwiw (früher: Lemberg) ist seit 1990 eine der neun Freiburger Partnerstädte. Seit Ausbruch des Krieges sind der Stadt Freiburg zufolge etwa 250.000 Geflüchtete in Lwiw angekommen. Denn dort ist die Lage relativ sicher, verglichen mit anderen Städten und Gebieten in der Ukraine. Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn und sein Amtskollege Andrij Sadowyi standen schon vor dem Ausbruch des Krieges in engem Austausch, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Freiburg.