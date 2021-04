In den Schweizer Grenzregionen macht man sich stark für das Rahmenabkommen mit der EU. Die Wirtschaft in der Schweiz zeigt sich in letzter Zeit zunehmend gespalten, wenn es um das Abkommen geht.

Invitro-Diagnostik ist ihr Kerngeschäft: Das Unternehmen in Schönenbuch bei Basel ist international aufgestellt und hat Niederlassungen in vielen Ländern. So international wie das Unternehmen ist auch die Belegschaft: Die Hälfte besitzt einen europäischen Pass, viele der Mitarbeiter sind Grenzgänger. Thomas Hafen ist der Geschäftsführer von Bühlmann in Schönenbuch, er sagt: "Auch praktisch alle Zulieferer kommen aus dem europäischen Raum. Und 60 Prozent unserer Produkte gehen in die EU. Für uns ist der EU-Markt ein Binnenmarkt." Dreiland ist ein eng verflochtener Wirtschaftsraum Aus der Vogelperspektive ist die Grenze im Dreiländereck kaum zu erkennen, so eng sei auch die Wirtschaft verbunden. 2019 exportierte die Schweiz Waren im Wert von fast 18 Milliarden Franken allein nach Baden-Württemberg, das sind 14 Prozent aller Schweizer Exporte.Dazu sagt die Präsidentin der Handelskammer beider Basel, Elisabeth Schneider-Schneiter: "Die Region Basel ist so verflochten mit dem grenznahen Ausland. Da wird Handel getrieben über die Grenze. Man spürt die Grenze fast nicht. Für unsere Unternehmen ist die gute Beziehung zur EU ganz wichtig." IHK Hochrhein-Bodensee Auch auf deutscher Seite ist ein Scheitern des Rahmenabkommens deshalb keine Option. Claudius Marx, Hauptgeschäftsführer der IHK Hochrhein-Bodensee: "Wenn wir es scheitern lassen würden, dann hätten wir das reale Risiko, dass das, was wir bereits erreicht haben, erodiert."

Aargau sieht Rahmenabkommen kritisch Die einzige Grenzregion, die eine etwas andere Sicht auf die Dinge hat, ist der Kanton Aargau. Hans-Jörg Bertschi von der Aargauischen Industrie- und Handelskammer gibt zu bedenken: "Sehr viel gefährlicher, langfristig, ist eine kontinuierliche Erosion der guten Rahmenbedingungen, die zwangsläufig kämen, wenn man Schritt für Schritt die Reglementierungen von der EU bezüglich ihrer Binnengesetze für die Schweiz übernehmen müsste." "Produktion und Forschung funktionieren nur mit Europa." Thomas Hafen, Geschäftsführer Bühlmann Zurück beim Spezialisten für Invitro-Diagnostik bei Basel: Dort hofft man noch immer auf ein Zustandekommen des Rahmenabkommens. Denn Produktion und Forschung funktionierten nur mit Europa, ist sich Thomas Hafen, Geschäftsführer bei Bühlmann in Schönenbuch sicher: "Wir würden uns sonst überlegen, ob wir uns geschäftlich nicht da oder dort neu positionieren." Die Unklarheit im Grenzgebiet dauert an – 13 Jahre, nachdem die Schweiz und die EU begonnen haben über das Rahmenabkommen zu verhandeln.