Gefasster mutmaßlicher Räuber in Haft

Die Staatsanwaltschaft Rottweil hat am Mittwoch Haftbefehl gegen einen mutmaßlichen Räuber erlassen. Der Mann wird verdächtigt, in Villingendorf im Kreis Rottweil einen Lebensmittel-Discounter überfallen zu haben. Der Maskierte hatte am frühen Dienstagmorgen an der Kasse eine Pistole auf die Kassiererin gerichtet und Bargeld gefordert. Er konnte zunächst unerkannt mit seiner Beute fliehen. Bei der eingeleiteten Großfahndung lokalisierte ein Polizeihubschrauber einen Verdächtigen in einem nahe gelegenen Maisfeld. Die Beamten fanden bei ihm eine Schreckschusswaffe, die beschriebene Tatkleidung und auch Bargeld. Der 26-Jährige wird ebenfalls verdächtigt, einen Raubüberfall auf einen Discounter am 5. März in Rottweil begangen zu haben.