Radsporttage Gippingen finden statt

Am Wochenende finden in der Schweiz die Radsporttage in Gippingen im Kanton Aargau statt. Bis Sonntag geht es rund bei Zurzach an der Schweizer Grenze bei Waldshut. Die Veranstaltung bietet Radrennen für Sportfreunde und drumherum ein familientaugliches Rahmenprogramm. Beim großen Preis des Kantons Aargau, dem wichtigsten Eintagesrennen der Schweiz, sind am Freitag Fahrer mit Rang und Namen dabei. Gemeldet sind die ehemaligen Weltmeister Petar Sagan und Phillipp Gilbert. Samstag wird unter anderem das Elite U23 Rennen folgen und Sonntag klingen die sportlichen Highlights mit Juniorenrennen aus.