Die Begegnung mit einem Wildschwein hatte für einen Radler am Kaiserstuhl schmerzhafte Folgen. Am frühen Mittwochmorgen rannte das Wildtier dem 65-Jährigen auf dem Radweg zwischen Ihringen und Merdingen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) ins Fahrrad. Beim Sturz verletzte sich der Mann schwer. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er behandelt werden musste. Das Schwein flüchtete - laut Polizei vermutlich unverletzt - in eine unbekannte Richtung.