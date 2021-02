Ein 78-Jähriger ist in Weil am Rhein (Landkreis Lörrach) auf seinem Fahrrad mit einer Straßenbahn kollidiert und noch am Unfallort gestorben. Nach Angaben der Polizei war der Radfahrer am Samstagnachmittag unterwegs und geriet aus bislang unbekannter Ursache unter eine vorbeifahrende Straßenbahn. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.