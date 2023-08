Radfahren in Frankreich - eine Familie macht den Test

per Mail teilen

Im Südwesten sind immer noch Sommerferien – wie wäre es da mit einer Radtour ins Nachbarland Frankreich? Sonnig und warm genug ist es ja auf jeden Fall, wenn man derzeit auch reichlich Sonnencreme braucht. Und nicht nur darauf gilt es zu achten – denn es gibt einige Unterschiede beim Radverkehr in Deutschland und in Frankreich. Andere Schilder zum Beispiel und auch die eine oder andere ungewohnte Verkehrsregel. Und wie kommen Fahrradfahrer überhaupt am bequemsten aus Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz rüber nach Frankreich?