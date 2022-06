Radfahren in der Fußgängerzone verboten

Vom 1. März an ist das Radfahren in der Lörracher Kernfußgängerzone während der Hauptgeschäftszeiten verboten. Wer dagegen verstößt, muss mit einem Bußgeld zwischen 24 und 40 Euro rechnen. Zusätzlich zur neuen Beschilderung hat die Stadt temporär Hinweisplakate aufgehängt, die ebenfalls über die neue Regelung informieren. Die Plakate sind eine Fortführung der Sensibilisierungskampagne für die "Miteinander-Stadt", die für mehr Rücksichtnahme in der Fußgängerzone wirbt. Zusätzlich gibt es einen Flyer, der alle wichtigen Informationen zum neuen Radfahrverbot in der Lörracher Innenstadt enthält.