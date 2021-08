Bei einem Verkehrsunfall in Schiltach (Schwarzwald-Baar-Kreis) ist am Mittwochnachmittag eine 68-jährige Radfahrerin lebensgefährlich verletzt worden. Die Radlerin hatte einer sich plötzlich öffnenden Autotür am Fahrbahnrand nicht mehr ausweichen können, so die Polizei. Sie wurde vom Rad geschleudert, stürzte auf die Straße und erlitt trotz Fahrradhelms nach erstem Eindruck lebensgefährliche Kopfverletzungen. Ein Rettungshubschrauber flog sie in eine Klinik. Der am Fahrbahnrand parkende Autofahrer hatte die Fahrertür geöffnet, ohne sich nach hinten umzuschauen.