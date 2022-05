Welche Tiere leben in den Quellen im Biosphärengebiet Schwarzwald und wie kann man Tiere und Quellen schützen? Das untersuchen derzeit Forscher unter anderem von der Uni Basel an hunderten von Quellen. Am Vormittag haben sich darüber Umwelt-Staatssekretär Andre Baumann und Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer in der Belchenregion im Kreis Lörrach informiert.